Politiet overraskede indbrudstyv i kontorbygning

En 30-årig mand blev fredag ved midnatstid taget på fersk gerning af politiet, mens han var i gang med at begå indbrud i en kontorbygning på Fredensvej i Hillerød. Politiet får anmeldelsen kl.00.22, hvorefter de kører ud med hunde og finder frem til gerningsmanden. Politiets efterforskere er netop i gang med at tage stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhører, da der er flere ting at arbejde videre med, oplyser Nordsjællands Politi.