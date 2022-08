Politiet måtte bruge peberspray for at stoppe slagsmål

Klokken 03.47 natten til lørdag opstod der tumult på Torvet i Hillerød. En 26-årig mand var voldelig og aggressiv, og da en patrulje fra Nordsjællands Politi prøvede at tale ham til fornuft fortsatte han sin udadreagerende adfærd. To mænd på 25 år blandede sig, og da det fik situationen til at eskalere yderligere, så patruljen ingen anden udvej end at tage deres peberspray i brug. Det fik de unge mænd til at falde til ro, og de blev alle tre anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.