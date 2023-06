Politiet dagen efter sankthans-drama: – Kvinde fik det dårligt under svømmetur

Kvinden, der fredag aften måtte få kunstigt åndedræt, efter hun nær var druknet i slotssøen til det store sankthans-arrangement på Torvet i Hillerød, var ikke faldet i vandet, men hoppet i selv. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Der var tale om en 38-årig kvinde fra Hillerød, der var i færd med at tage en svømmetur i søen, da hun omkring klokken 20 fik det dårligt, og politi og ambulance blev tilkaldt.

På trods af at Frederiksborg Slotssø ikke umiddelbart er den oplagte badesø, oplyste kvinden ifølge vagthavende ved Nordsjællands Politi Henrik Thelin, at hun ofte bader i slotssøen, men at hun altså pludselig ikke var i stand til selv at svømme i land.

– Da hun har svømmet rundt i 10 -15 minutter, får hun det skidt og kan ikke holde sig oven vande. En mand sejler ud og får bragt hende til land. Han giver hende kunstigt åndedræt, hvorefter hun kaster vand op og kommer til bevidsthed, siger den vagthavende lørdag formiddag.

Det var ikke blot kvinden, men også de mange tusinde deltager i sankthans-festen, der fik sig noget af et chok fredag aften. De kunne dog ånde lettet op, da kvinden forlod Torvet i en ambulance og var ved bevidsthed. Nordsjællands Politi har ikke yderligere oplysninger.