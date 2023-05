Otte personer i slagsmål

Del via email

Otte personer var natten til store bededag involveret i et slagsmål foran Hillerød Station. Det oplyser vagtchefen fra Nordsjællands Politi.

Flere borgere alarmerede politiet, som ved 3-tiden var på stedet og traf nogle af de involverede i slagsmålet, bl.a. en 51-årig mand fra Slangerup. Han sad på fortovet og ømmede sig, da betjentene ankom til stedet og oplyste, at han kortvarigt havde været bevidstløs.

-Han var noget omtumlet, men ikke særligt samarbejdsvillig, og det har været svært for os at få klarhed over, hvad der egentlig er foregået, fortæller vagtchef Christian Illum fra Nordsjællands Politi.

Politiet starter nu en såkaldt personlig undersøgelse og vil indhente video fra stationen for ad den vej at finde ud af, hvad der er foregået. Årsagen til slagsmålet kender Nordsjællands Politi heller ikke.

-I alt har vi fat i fire personer, men de er alle berusede, så det er kun blevet til korte afhøringer på stedet. Men vi kender deres identiteter, siger vagtchefen.