<p>Virksomheder som Novo Nordisk og Fujifilm bygger nye fabrikker for milliarder i Hillerød, og når tandhjulene på de store produktioner skal køre som smurt, er der brug for masser af nye ansatte. Derfor glæder det virksomhederne, at det fra næste år bliver muligt at tage erhvervsuddannelsen til procesoperatør netop her i byen. </p>