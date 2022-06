Martin vil starte et fodboldhold for børn med handicap

Del via email

Forældre til børn med fysiske handicap oplever ofte, at de må køre langt for at finde fritidsaktiviteter til deres børn. I 2020 kom der dog en mulighed i Hillerød, da Lykkeliga-holdet Lykkestjerner kom til, hvor børn og unge med psykiske og fysiske udviklingshandicap stadig mødes hver uge og spiller håndbold.