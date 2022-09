Kulturen lyste ud af alle sprækker

– Der er en stemning af, at der skal ske noget særligt i aften i Hillerød. Al den hygge, al den spænding og al den sjov, vi glædede os ved fra år tilbage, blev afbrudt af restriktioner på grund af corona for to år siden, men nu er en ny gruppe af engagerede og dejlige mennesker med Rikke Macholm i spidsen i gang med at skabe en helt ny kulturnat til os alle sammen, siger borgmester Kirsten Jensen, som holder åbningstalen, mens der så småt begynder at komme mennesker til Torvet.