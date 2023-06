Julius er årets første student

Solen stod højt over Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag morgen, hvor årets første student blev iført den hvide studenterhue.

Årets første stx-student blev Julius Mørch-Rasmussen, der traditionen tro hejste flaget med vicerektor Dorte Büchmann, omgivet af sine forældre, bedsteforældre, kæreste og venner.

Julius Mørch-Rasmussen kom til Frederiksborg Gymnasium og HF for to år siden fra Skanderborg Gymnasium, hvor han havde været på håndboldakademiet. I 2021 kom han tilbage til hovedstadsområdet, hvor han er vokset op, for at spille professionel fodbold på Nordsjælland Håndbold. Derfor har han også været på TeamDanmark-ordning og taget stx-uddannelsen på fire år. Det skriver Frederiksborg Gymnasium og HF.

I disse dage springer de første studenter ud. Foto: Presse

Julius glæder sig til at fejre eksamen, men kun ganske kort, da han snart skal til Athen med U21-landsholdet og spille VM. Det næste år byder på håndbold på fuld tid, og han er ganske åben i forhold til, hvad fremtiden ellers byder på af uddannelsesmuligheder. Det kunne måske være noget inden for humaniora, som Julius Mørch-Rasmussen er særligt glad for.

Dermed er der taget hul på studentersæsonen, og i de kommende uger vil de karakteristiske huer blive flere og flere i bybilledet.