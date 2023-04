Hjælp hjertepatienter ved at gå en tur

22. maj afholdes der for 22. gang Ladywalk, hvor tusindvis af kvinder i Hillerød og resten af landet samles for at motionere i den gode sags tjeneste.

“Vi glæder os til igen at kunne gennemføre et Ladywalk. Den 22. maj kan vi byde velkommen til de mange tusinde kvinder, der har valgt at gå – både for deres egen skyld, men også for at støtte to så gode formål som Hjerteforeningen og Endometriose Fællesskabet,” siger Ivan Mejlgaard, bestyrelsesformand for Ladywalk.

Over de seneste 22 år har mere end 575.000 kvinder på denne vis motioneret i den gode sags tjeneste, hvilket har givet godt ni millioner kroner til gode formål og oplysning til i alt 10 forskellige foreninger.

Ladywalk løber i år af stablen i 14 byer, hvor man kan vælge at gå enten tre, syv eller 12 kilometer.

Tilmelding foregår på www.ladywalk.dk, og der er tilmeldingsfrist senest mandag 24. april. Det er dog også muligt at tilmelde sig på dagen.

Jk