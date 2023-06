Hæder til 16-årige Emma, som læser til mekaniker

Hun er engageret i elevrådet og var med til at starte initiativet Pigeforum, hvor piger på tværs af uddannelserne på Hillerød Tekniske Skole mødes hver tredje uge for at spise frokost sammen og snakke om hverdagen som pige på en erhvervsuddannelse.

Nu har 16-årige Emma Oxholm Pedersen, som er ved at uddanne sig til personvognsmekaniker på Hillerød Tekniske Skole, U/Nord, fået Zonta Danmarks Håndværkerlegat på 10.000 kroner. Legatet blev uddelt onsdag den 14. juni til seks kvinder, der går på en håndværkeruddannelse, hvor kvinder oftest er i undertal.

Emma Oxholm Pedersen fra Freerslev er vokset op i en bilglad familie, der driver et lastvognsfirma, så det er ingen tilfældighed, at hun er landet i autobranchen – og det er hun glad for:

– Mit liv tog en drejning, da jeg startede på personvognsmekaniker. Jeg har virkelig fundet min plads og min hylde, og jeg har lyst til at råbe til hele verden, at jeg har vundet det her legat. Jeg er så glad, udtaler hun i en pressemeddelelse.

En særlig indsats

Emma Oxholm Pedersen blev indstillet til legatet af sine undervisere, fordi hun har gjort en særlig indsats for at fremme et positivt arbejdsmiljø med sit engagement i elevrådet og sit frivillige arbejde som elevambassadør og skolens ansigt udadtil.

Hun har både været aktiv i elevrådet, cafeudvalget, elevambassadørkorpset og Pigeforum, og hun har været med til at arrangere cafeer med deltagelse af skolens og naboskolens elever, besøgt folkeskoler og taget imod besøgende specialskoler for at fortælle om hverdagen på en erhvervsuddannelse, lavet elevpolitisk arbejde og deltaget i Erhvervsskolernes ElevOrganisations Landsmøde i Randers og meget mere.

Sammen med Elevrådsledelsen deltog hun i ’Operation Ha’ det Godt’ på P3 med fokus på mental sundhed blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark.

– Jeg har i alle mine år som kontaktperson for elevrådet aldrig set en elev med Emmas engagement. Hun har simpelthen været involveret i alle vores aktiviteter gennem et helt skoleår og har altid været den første til at hjælpe til, når der har været brug for det, udtaler Lars Dawa Kalsang, som er kontaktperson for elevrådet på skolen, i en pressemeddelelse.

Også Emmas faglærer, Casper Brunsgaard, har stor ros til overs for hende:

– Emma er vellidt og sætter ofte sig selv til side ved at springe ind for at hjælpe og understøtte andre. Emma er kort og godt en af de dygtigste elever, jeg har haft i mange år, udtaler han i pressemeddelelsen.

Han fortæller videre, at det er på trods af, at Emma Oxholm Pedersen er klassens yngste elev med sine 16 år. Hun har også lærepladsen i hus, når hun efter sommerferien skal i lære hos Semler Mobility i Hillerød, der blandt andet forhandler Audi og VW.

Hun skal læse hovedforløb i Viborg, og nogle af de 10.000 kroner, der følger med legatet, vil hun bruge på opsparing til den bil, der allerede står og venter på, at hun bliver gammel nok til at køre den. Selvom hun er ved at udlære sig til en dygtig mekaniker, må hun indtil videre nøjes med at køre på sin knallert.

Stærke rollemodeller

Zonta Danmark, som arbejder for at styrke kvinders stilling, roste til uddelingen, der foregik i Herning, de seks legatmodtagere:

– I er stærke rollemodeller og nøglen til mere diversitet, lighed og inklusion i håndværkerfagene. I er fagligt dygtige og har alle lyst til mere udvikling og uddannelse. I er nogle seje kvinder, vi stoler på jer og vi ser for os, at i er med til at forme en generation, hvor man ikke lader sig kue og styre af samfundsskabte normer. I er med til at gøre en forskel, sagde Gytte Pedersen fra Zonta Danmarks legatudvalg.

Minister for ligestilling, Marie Bjerre, sendte en videohilsen til de seks legatmodtagere hvor hun anerkendte dem for de rollemodeller og seje kvinder, de er.

– Jeg har lyst til at råbe til hele verden, at jeg har vundet det her legat. Jeg er så glad, siger Emma Oxholm Pedersen. Pressefoto

Emma Oxholm Pedersen har blandt andet være med til at starte Pigeforum for piger, der går på teknisk skole. Pressefoto

