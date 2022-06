Del via email

Ved et møde i Hillerød Rotary Klub denne uge gav afgående præsident, murermester og formand for Hillerød Industri og Håndværkerforening Palle Andersen præsidentkæden videre til direktør Niels Erik Johansen, CL Elecstric A/S, som overtager præsidentrollen i de næste 12 måneder.