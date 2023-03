Fremsynet virksomhedsleder er gået bort

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Niels Knudsen, som grundlagde Nordisk Perlite ApS i 1976, er gået bort efter længere tids sygdom, 78 år gammel.

Niels sov ind 11/3-2023, omgivet af hele sin familie. Han fik en smuk og kærlighedsfyldt afsked, og han nåede at få et liv som kun kan misundes.

Niels vil af medarbejdere, kunder og kolleger i branchen især blive husket for sin enormt store passion for og viden om perlite og produktion af samme.

Han var før Nordisk Perlite ansat i Aalborg Portland, som begyndte et perlite-projekt. Da Aalborg Portland ikke ville videreudvikle dette, fik Niels muligheden. Og siden da så han sig aldrig tilbage.

Han formåede at opbygge et unikt perliteanlæg i København, som der findes meget få sammenlignelige af i verden. Han arbejdede gennem mange år på at videreudvikle produkter med perlite som hovedingrediens.

Efter 23 år i København flyttede han hele produktionen ud til Hillerød, hvor der var plads til at udvide produktionskapaciteten.

Niels formåede senere at udvikle det første og eneste system i verden til at genanvende restvarme fra perliteproduktion til fjernvarme. Niels’ fremsynethed stoppede ikke her, og han valgte derfor at udvide produktionen med et nyt produkt i løbet af årene.

Niels valgte at inkludere sine sønner i forretningen fra ung alder. Han mente det var vigtigt, at de lærte alle processerne i perliteproduktion at kende. I 2014 begyndte Jannick fuld tid i virksomheden, og de var sammen forretningspartnere igennem alle årene.

I 2020 valgte Niels at trække sig fra virksomheden og fuldføre generationsskiftet af sit hjertebarn. Niels støttede i hele perioden op omkring virksomheden og var en stor sparringspartner og mentor for Jannick.

Niels nåede inden sin død at opleve, at den tillid han gav til sine sønner blev gengældt med vækst og flotte fremtidsplaner.

Niels boede i Espergærde og var født og opvokset i Sandbjerg ved Hørsholm.

Niels var elsket højt af sin familie og efterlader sig sin kone Anne, de tre børn Pia, Victor og Jannick samt tre børnebørn.

Allan Silfverberg på vegne af firmaet Nordisk Perlite ApS i Hillerød