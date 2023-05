Fest i børnehaven: Lokalt band gav koncert

Børnene i daginstitutionen Myretuen i Skævinge havde en herlig dag fredag den 21. april.

Her var der nemlig koncert i institutionen.

Det var det lokale band ’En Kort En Lang’, der gav koncert for både børn og voksne.

– Der blev sunget, danset og holdt en fest til glæde for både børnene og pædagogerne. Stemningen var rigtig god resten af dagen, skriver forældrebestyrelsen i en mail til avisen.

Arrangementet blev en mulighed med støtte fra lokale virksomheder.

– Arrangementet var en stor succes for både børn og personale, og vi håber, vi kan gentage arrangementet igen fremtiden. Vi har en drøm om at udvide, så flere institutioner i Skævinge kan få muligheden for at deltage, skriver forældrebestyrelsen, der gerne hører fra virksomheder, der har lyst til sponsore et lignende arrangement.

Forældrebestyrelsen har et håb om at kunne afholde flere koncerten i fremtiden.

