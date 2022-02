Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Nye aktiviteter for sårbare unge

Frivilligcentret åbner en række aktiviteter for sårbare unge. Hillerød Skakklub og Safe Space indleder en skakcafe for sårbare unge, som har lyst til at mødes i et roligt, rummeligt fællesskab og lære mere om skak. Det sker umiddelbart inden skakklubbens normale mødetid. Derudover gennemføres den første af i alt 12 værkstedsdage for sårbare unge mellem 18 og 35 år, og Autisme Ungdom åbner en brætspilscafe.