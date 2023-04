Der kommer cirkus til byen

Cirkus Baldoni og Amin Jensen har sat kursen mod Hillerød.

De to har nemlig slået pjalterne sammen i år og præsenterer cirkusforestillingen ’Hit med Cirkus’.

I dagene fra den 10 til den 16. april slår Cirkus Baldoni og Amin Jensen sig ned på hjørnet af Kirsebær Allé og Tulstrupvej, hvor de rejser det store cirkustelt.

“Vi har igen i år sammensat et show, der samler hele familien, og vi tør godt love, at der bliver masser at snakke om, længe efter at I har forladt cirkusteltet,” skriver Cirkus Baldoni i en pressemeddelelse om årets forestilling.

Cirkus Baldoni er i Hillerød i dagene fra den 10 til den 16. april. Pressefoto

Ingen dyr

Som de sidste mange år er showet helt uden dyr – til gengæld er der masser af internationale artister fra hele Europa med.

“Man kan opleve eminente jonglører, sjove klovnerier, ekstreme tøjskift, nervepirrende knivkaster, smuk akrobatik og meget mere. I kan derfor roligt sætte jer tilbage i stolene og lade jer føre ind i en uovertruffen magisk verden,” står der i pressemeddelelsen fra Cirkus Baldoni.

Og det bliver altså Amin Jensen, der binder det hele sammen med Løven Leonardo.

Du kan læse mere på baldoni.dk.