Af Christina Thorholm (RV), Formand for Omsorgs og Livskraftudvalget, Hillerød Kommune

I Hillerød Kommunes byråd står vi over for et vigtigt arbejde med at udvikle fremtidens sundhedscenter. Vi har ambitioner om at udvide vores tilbud og samarbejder i sundhedshuset, så vi kan tilbyde indsatser rettet mod både fysisk og mental sundhed.

I slutningen af april afholdte vi dialogmøde om fremtidens sundhedscenter. Der var stor tilslutning og interesse for mødet, og både borgere og en bred række af frivillige organisationer, for eksempel patientforeninger og idrætsforeninger, uddannelser, præster, innovatører, ansatte fra hospitaler, praktiserende læger, sundhedsplejersker og psykologer deltog.

Det er meget værdifuldt at få de mange perspektiver i spil, og der er masser af idéer, jeg som formand for Omsorg og Livskraft glæder mig til at arbejde videre med.

Et af de væsentlige perspektiver jeg tager med mig er, at vi skal skabe et mere udadvendt hus. Fremtidens sundhedscenter skal være et rart sted at komme. Der skal være aktiviteter, der styrker både fysisk og mental sundhed for både børn, unge, voksne, ældre og familier. Og vi skal i sundhedscenteret fortsat indgå samarbejder om sundhed og trivsel i nærmiljøet. Det kan være med uddannelser, gå-klubber eller kulturtilbud.

I dag har sundhedscenteret mange gode samarbejdspartnere, og dem skal vi fortsat udvikle. Derudover skal der være bedre plads til, at foreninger og samarbejdspartnere kan låne lokaler. Og så skal vi bygge bro til frivillige tilbud, som kan styrke vores sundhed og trivsel på den lange bane efter et endt forløb i sundhedscenteret.

Jeg tror også meget på idéen om fleksible åbningstider. Det skal være muligt, at man som borger i Hillerød Kommune kan komme uanmeldt forbi til rådgivning, inden for både mental og fysisk sundhed – før man bliver syg. I vores tilbud skal vi også blive bedre til at samarbejde med tidligere patienter og brugere af sundhedscenteret. Det kan skabe både motivation og fastholdelse at blive mødt af en peer-medarbejder, som er et menneske, der har lignende erfaringer, og i dag har det godt.

Sidst men ikke mindst så udgør området for velfærdsteknologi et uudnyttet potentiale, som vi skal udforske sammen med regionen og de rette innovatører. Det kan frigive hænder og skabe fleksibilitet for dem, som for eksempel vil træne eller behandles hjemmefra og gøre sundhedscentrets tilbud digitale.

Nu er arbejdet skudt godt i gang. Efter planen er fremtidens sundhedscenter klar til at åbne i slutningen af 2027.

Christina Thorholm (RV) er formand for Omsorg og Livskraftsudvalget.