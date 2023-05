DEBAT: Skal European Energy have monopol på vedvarende energianlæg i Hillerød Kommune?

Lene Estlander, Fruervadvej 5, 3320 Skævinge

Det er glædeligt, at byrådspolitikerne har lyttet, og at de til Frederiksborg Amts Avis har meddelt, at de sætter European Energys planer om ’Freerslev Energipark’ på pause, indtil der er lavet en strategi for vedvarende energi i Hillerød Kommune.

En strategi, som borgere og lokale foreninger naturligvis bør inddrages reelt i, herunder i placeringskriterier.

I artiklen fra 11. maj bliver European Energys repræsentant, Søren Hartz, citeret for at udtale: ”Vi har et godt samarbejde med Hillerød Kommune om, hvordan vi bedst når kommunens grønne målsætninger, og det samarbejde fortsætter vi selvfølgelig.”.

Samarbejde er godt, men hvornår er det lige besluttet, at European Energy skal have monopol på opsætning af VE-anlæg i Hillerød Kommune?

Hvad med den frie konkurrence, da andre energiselskaber måske også kunne have interesse i at byde ind.

Min undren skal også ses i lyset af, at der er blevet gjort nogle kedelige erfaringer med European Energy nationalt. Mange borgere i kommunen har også kunne mærke det på egen krop. Den begrænsede tillid til firmaet blev tydeligt cementeret på borgermødet.

Derfor kunne et fornuftigt alternativ være, at kommunen på baggrund af en involverende proces om placeringskriterier, størrelse for anlæg m.v., indkalder til ansøgninger fra interesserede lodsejere i kommunen. De bedst egnede områder vil efterfølgende kunne danne grundlag for en kommunalt konkurrenceudsættelse af grøn energi.

Et afgørende konkurrenceparameter kunne være, hvor stor en procentdel af den genererede grønne strøm, der går direkte til kommunen og borgerne, så man ikke som med European Energys ansøgning, kun ender med 15 procent medejerskab til Hillerød Forsyning.

Et andet væsentligt konkurrenceparameter kunne være, hvor nænsomt anlæggene kan placeres i landskabet. Dermed vil frygten for at blive ”kørt over” af kommunen og European Energy i højere grad kunne imødegås.