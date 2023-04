DEBAT: – Hvad er meningen?

Af Jørgen Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening Hillerød

Hvad er meningen? Vi forstår fuldt ud naboernes frustration.

Så skete det, som ingen havde forudset.

Vi, som troede, at sagen om etableringen af virksomheden J. Jensen på Højlundevej som en genbrugsvirksomhed i den svære klasse var lagt endeligt i graven.

Et politisk flertal i byrådet havde indset, at det ikke var realistisk at arbejde videre med virkeliggørelsen af projektet. Men efter at byrådets sammensætning for noget tid siden ændredes, har et flertal nu stemt for, at sagen genoptages.

Der er nemlig korrigeret en smule ved projektet, så volden omkring den planlagte virksomhed ændrer form på en måde, som angiveligt skulle påvirke landskabet mindre.

For os at se vidner sagens udvikling om, at der i en del af byrådet hersker forbløffende lille politisk forståelse for, hvad hele denne sag handler om, og hvilke problematiske miljø- og planmæssige forhold, der knytter sig til sagen.

De landskabelige udfordringer, som volden er årsag til, er i småtingsafdelingen blandt mange langt værre problemer. Vi undrer os såre over det ringe indblik og den ringe forståelse, visse politikere afslører. Efter vores opfattelse har en eventuel kommunal godkendelse ikke en kinamands chance for at blive ført ud i livet.

Det er ikke værdigt for en kommune som vores. Jørgen Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening Hillerød

Nu vil embedsmændene blive bedt om at genoptage sagsbehandlingen. Sagen vil formentlig blive prioriteret højt, så andre presserende sager må vente. Det, synes vi, ikke er rimeligt. Der bliver tale om formålsløst og spildt arbejde, som sættes i værk på basis af dårligt politisk håndværk.

Det er synd for politikere, embedsmænd, kommune, borgere, naboer til ansøger og så mænd også for ansøger selv, som nu vil komme til at spilde flere penge på et håbløst projekt.

