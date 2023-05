Debat: Hillerød er afgørende for troværdigheden af den grønne omstilling

Af Camilla Holbech, afdelingschef for vedvarende energi og internationalt samarbejde hos Green Power Denmark

Hillerød står snart overfor et afgørende valg om, hvorvidt I vil sige ja til solceller og grøn strøm i jeres kommune ved Gørløse og Nr. Herlev. Som brancheorganisation blander vi os sjældent i lokale debatter, men når vi alligevel kommenterer, er det fordi, at dette projekt er vigtigt – ikke bare for Hillerød – men for troværdigheden af den grønne omstilling i hele landet. Og fordi, at vi desværre oplever, at debatten tages på forkerte præmisser.

Lige nu er vi i gang med en stor udbygning af vedvarende energi af hensyn til klimaet og af hensyn til forsyningssikkerheden, så vi kan blive fri fra russisk gas, men langt størstedelen løftes af få kommuner. De seneste fem år er 57 procent af udbygningen sket i blot 10 kommuner. 10 ud af 10 ligger i Jylland. 0 af dem ligger i Hovedstadsområdet eller på Sjælland. Jeres lokale projekt er et af få eksempler på et projekt, der rent faktisk er muligt i Hovedstadsområdet, hvor størstedelen af strømmen bruges. Afviser I projektet, så vil andre kommuner med rette spørge, hvorfor de skal løfte så meget, når ikke engang Hillerød eller Hovedstadsområdet selv vil. En ting er helt sikkert – hvis ingen accepterer at kunne se den grønne omstilling, så kommer den ikke.

Vi kan også se, at der florerer nogle forkerte argumenter i debatten. Det er selvfølgelig fair at være imod solcelleparker, men debatten bliver nødt til at foregå på et oplyst grundlag. Et af de argumenter vi noterer os, er at solceller ikke hører hjemme i naturen, men i stedet bør lægges på tage, fordi de ødelægger biodiversiteten.

Her vil jeg gerne anføre, at det er markant dyrere og langsommere at lægge solceller på eksisterende tage. I 2030 forventer Energistyrelsen, at vi Danmark har ca. 1,3 GW tagsol i Danmark, mens man til sammenligning regner med 20 GW marksol. Går vi imod solceller på marker opgives målet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030 for der er intet belæg for, at alt den solenergi kapacitet alene kan lægges på tage. Og for at nå målet skal vi bruge det, der svarer til 0,8 procent af landbrugets plads. Det er i det store hele meget lidt. Samtidigt viser tidligere eksempler, at solcelleparker, modsat landbrug, kan styrke biodiversiteten, hvis der planlægges efter det fra start ved at give plads til vild natur mellem panelerne.

I Green Power Denmark håber vi derfor, at Hillerød vil vælge den grønne omstilling til.