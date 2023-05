Debat: Borgernes livskvalitet og præmisser for valg af VE-anlæg og placeringer

Af Gitte Bergstrøm, Enghavegårdsvej 64, Nr. Herlev

Ved gennemlæsning af startmaterialet for lokalplanprocessen baseret på European Energy’s ansøgning om Freerslev Energi Park incl. PtX anlæg, er jeg ved flere lejligheder støt på formuleringer, som områderne er alligevel belastet af jernbane, vindmøller, transformatorstationer og højspændingsmaster, så derfor er området velegnet til en stor solcellepark. Hvordan kan man forfalde til en sådan argumentation om, at når borgerne i disse områder allerede i dag betaler en pris for store anlæg, som kommer alle til gode, kan de ligeså godt få endnu flere ulemper? Det synes ikke at være rigtigt, at de samme borgere skal betale hele prisen, mens andre nyder fordelene og med overbevisning i stemmen siger ”Hold nu op – selvfølgelig skal vi have solceller, og de skal jo være et sted”.

VI er mange, som er flyttet på landet eller til de små landsbyer for at kunne se langt, nyde naturen, markerne og dyr omkring os. Vi holder rigtig meget af det, og det giver os en stor livskvalitet, som gør, at vi har været villige til at betale noget af prisen med vindmøller, transformatorstationer, jernbane og højspændingsmaster. Men det er ikke livskvalitet at drukne i sorte solcelleørkener, så langt øjet rækker, og det er ikke rimeligt, at det er de samme borgere, der igen, igen skal betale prisen.

Derfor opfordrer jeg lokalpolitikerne til at stoppe lokalplanprocessen af European Energys ansøgning om Freerslev Energipark og i stedet skabe en helhedsplan for Vedvarende Energi i Hillerød Kommune i et åbent, konstruktivt og ordentligt samarbejde med borgerne. En VE-helhedsplan der tilgodeser borgernes ønsker og prioriteter med fællesskab om præmisserne. Det skal ikke være et tilfældigt privat firma, som skal definere strategien for vedvarende energi i Hillerød kommune.