Kim blev dagens helt: Hoppede i slotssøen og reddede kvinde fra at drukne

Sankthansaften er Kim Jensen stævnet ud fra bådbroen i Frederiksborg Slotssø med sin datter og sit 15-årige barnebarn ombord, og den lille robåd er pakket med redningsveste, skumslukkere og tændvæske. De har været ansvarlige for at tænde op i sankthansbålet i Hillerøds bymidte i over ti år, og denne sankthans er ingen undtagelse.