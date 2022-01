Det er ikke altid nemt at finde hoved og hale i corona-restriktionerne. For selvom der må sidde 1.500 tilskuere på lægterne i Royal Stage til en håndboldkamp, og et spillested må samle 500 siddende gæster til en koncert – så skal Nødebo Kro aflyse deres planlagte arrangementer her i januar.