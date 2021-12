Butikstyve snuppet i Normal

Klokken 17.12 anmeldte en vagt fra Slotsarkaderne i Hillerød til politiet, at han stod med to butikstyve, der havde forsøgt at stjæle varer for 175 kroner fra butikken Normal. Da de to butikstyve var under 18 år gamle, blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 15-årig ung kvinde fra Frederiksværk blev sigtet for butikstyveri, ligesom de relevante voksne samt myndigheder blev informeret om hændelsen. En 13-årig pige fra Frederiksværk var også involveret i butikstyveriet, men da hun var under den kriminelle lavalder, blev hændelsen overdraget til de relevante voksne samt relevante myndigheder. Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.