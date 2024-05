Bilfri by begejstrer politikere - kan Hillerød gå samme vej?

<p>Et besøg i den belgiske by Gent har begejstret flere politikere i Hillerød. Både politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og borgmester Kirsten Jensen var i april på studietur i byen, hvor de oplevede blandt andet, hvordan det ikke længere er muligt for bilister at køre gennem Gent, men kun ind til og ud af byen. Nu er spørgsmålet, om det også kan føres ud i livet i Hillerød?</p>