Børnebibliotekarerne Pia Nyberg og Sofie Funder Allermann har længe drømt om at kunne tage på besøg hos vuggestuerne i Hillerød Kommune, om at kunne samarbejde mere med både pædagoger og forældre, og om at give alle børn i 0-3-årsalderen i Hillerød lige adgang til bibliotekets tilbud. Den drøm bliver nu til virkelighed, da projekt ’Minisproget’ netop har fået tilsagn på en samlet støtte på 220.000 kroner.