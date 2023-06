49-årig dømt til anbringelse efter knivstik på bosted

En 49-årig mand er dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling for blandt andet drabsforsøg mod en ansat på sit bosted.

Det skriver Retten i Hillerød på sin hjemmeside.

Retten oplyser, at et enigt nævningeting fandt den tiltalte skyldig i at have forsøgt at dræbe en mandlig sygeplejerske ved flere knivstik i ansigtet og på kroppen.

Den mandlige sygeplejerske var sammen med en kvindelig kollega mødt op i den dengang 48-åriges lejlighed for at ordinere medicin til den tiltalte.

Foruden drabsforsøg var manden også tiltalt for at have truet den kvindelige sygeplejerske med en kniv og slået en paramediciner med et knytnæveslag i ansigtet. Begge dele blev den nu 49-årige kendt skyldig i.

Manden blev vurderet utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sin sindstilstand. Han blev derfor ikke straffet, men dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid. Det skete i Retten i Hillerød i tirsdags.

Den tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse eller en mildere dom.

Førte til påbud

Nordsjællands Politi bekræfter, at der er tale om den hændelse, der fandt sted på botilbuddet Orion den 8. juni sidste år. Sjællandske Nyheder har løbende dækket sagen. Den 61-årige mand, der blev udsat for knivstik, overlevede, men hændelsen førte senere til et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, som vi dengang fik aktindsigt i.

Her vurderede tilsynet, at der dengang ikke var gjort tilstrækkeligt for at forebygge, at der skete vold i botilbuddet. Tilsynet lagde blandt andet vægt på, at alarmsystemet måtte aktiveres to gange, da det ikke virkede med det samme, ligesom det var for usikkert, at depotmedicinen blev givet i beboerens hjem, hvor de ansatte ikke vidste, om der var våben.

I november meddelte Arbejdstilsynet dog, at påbuddet var blevet efterkommet. I januar var vi på besøg på Orion, hvor den konstituerede forstander for botilbuddet redegjorde for en række tiltag, der var blevet indført siden knivstikkeriet, for at øge sikkerheden for de ansatte.

Orion har blandt andet fået optimeret alarmsystemet og etableret et sundhedsrum, så personalet fremover ikke skal besøge beboere i deres hjem, når de skal have depotmedicin, altså indsprøjtninger med antipsykotisk medicin.