Mandag klokken 21.40 blev en 27-årig mandlig bilist fra Frederiksværk standset og kontrolleret på Herredsvejen i krydset ved afkørsel 16 på Hillerød Motorvejen. Han måtte ikke køre bil, fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi. Manden var frakendt retten til at køre bil i en periode, og den periode var ikke slut endnu. Han blev derfor sigtet for at sidde bag rattet alligevel.