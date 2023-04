1. maj-arrangører håber på bred vifte af deltagere

Del via email

1. maj markeres traditionen tro i Hillerød, men alligevel bliver det et arrangement, hvor alt ikke bliver helt, som det plejer, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

De ønsker at åbne 1. maj mere, både i det faglige fællesskab, men også over for lokalbefolkningen.

– Det er vigtigt for fagbevægelsen i Hillerød, at vi får inkluderet flere lokale borgere. Alle er velkomne, skriver de.

Flere medarrangører

Udover de traditionelle arrangører af 1. maj i Hillerød er Socialpædagogerne Nordsjælland, BUPL Nordsjælland, HK Hovedstaden og Hillerød Lærerforening medarrangører til 1. maj i år. Derfor håber arrangørerne, at 1. maj i år tiltrækker en bredere vifte af deltagere på dagen, så deltagerne i fællesskab kan stå sammen om de udfordringer, vi står over for.

Dagens program begynder klokken 9 med morgenmøde i 3F Frederiksborg på Milnersvej 41D, hvor der serveres gratis morgenbrød og kaffe. Her kan man høre faglige taler af Daniel Dyhrberg, formand for 3F Frederiksborg, Lene EK Christensen, formand for SL Nordsjælland, og Chastine Hald, murersvend.

Der vil også være fællessange og Lars & Joakim spiller arbejdersange.

Klokken 11 går turen i det traditionelle optog med røde faner til Torvet.

Fra klokken 12 er der politiske taler med Fie Hækkerup (S), Peter Westermann (SF) og Sniem Demir (EL). Borgmester Kirsten Jensen byder velkommen, og der er musik med Richardt & Kofoed, som spiller Kim Larsen-numre.

Der er gratis pølser, øl og vand og ansigtsmaling til børn, så arrangørerne opfordrer til, at man tager hele familien med.

– Vi inviterer alle lokale hillerødborgere ned på Torvet kl. 12, hvor vi i fællesskab markerer arbejdernes internationale kampdag, skriver arrangørerne.

Solidaritet er tema

– Årets tema er solidaritet, som absolut er relevant med en krig i Europa, et presset velfærdssamfund og stigende mistrivsel blandt vores børn og unge. Samtidig står vi overfor næste års overenskomster på det offentlige område, hvor en lang række fag går svære lønforhandlinger i møde, skriver de.

Arrangørerne er FH Hovedstaden, 3F Frederiksborg, FOA Nordsjælland, Dansk El-forbund Nordsjælland, HK Hovedstaden, Socialpædagogerne Nordsjælland, BUPL Nordsjælland, Hillerød Lærerforening, Socialdemokratiet i Hillerød, Socialistisk Folkeparti i Hillerød og Enhedslisten i Hillerød.

Mdt

Fie Hækkerup er blandt talerne. Foto: Allan Nørregaard