Helsingør: Efter to år med restriktioner og samfundssmitte er det på tide at fyre ordentligt op for festlighederne i Helsingør – og det er netop, hvad Helsingør Handel nu gør. I de kommende weekender kommer der til at være masser af aktiviteter i byens gader for hele familien – når foreningen først inviterer til Foreningernes Dag og en uge senere afholder byens første rigtige byfest.