<p>Ålsgårde: Klokken 21.15 kom en anmeldelse om, at flere unge skabte uro og uorden ved Falkenbergvej og opførte sig truende, når de blev bedt om at dæmpe sig. En patrulje blev sendt til stedet, men de unge var forsvundet og var ikke til at finde, da patruljen efterfølgende kørte rundt i området, oplyser Nordsjællands Politi, </p>