Ung og folketingskandidat: – Man skal turde tage stilling, stå ved og tro på, at man kan forandre verden

Man kan rykke noget her i verden. Det kan man virkelig, hvis bare man sætter sig for det. Det kan være igennem sit arbejde eller sin person. Sådan har Rune Oliver Christensen, 26 år, det i hvert fald. Han arbejder som social- og sundhedshjælper – et job han er utrolig glad for, for her er den forskel, man gør, tydelig. Når man knokler for at få borgernes hverdag til at hænge sammen, selvom sygdom eller alderen måske har sat sine spor, og det arbejde så lykkes. Som når fru Jensen kan klare det meste af dagen selv, så længe medicin, mad og drikke er sat frem til hende.