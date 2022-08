Travl nat i Helsingør: Politiet rykkede tre gange ude til udadreagerende unge mænd

Den første anholdelse skete klokken 00.55 ude foran diskoteket Retro i Bjergegade. Her var der ifølge vagtchef for Nordsjællands Politi, David Borgersen, dårlig stemning og uro, og en af uroskaberne var en 29-årig mand fra lokalområdet. Da politiet tog kontakt til ham ville han ikke give betjentene sine personoplysninger, og derfor blev han anholdt og taget med til politistationen. Her fik han lov til at overnatte i detentionen, og klokken 04.00 lykkedes det så politiet at få hans oplysninger ud af ham. Han blev efterfølgende løsladt og slap for nogen sigtelser.