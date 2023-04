To mænd tjekkede om folk var hjemme

Det så mærkeligt ud, at to mænd gik rundt og bankede på forskellige steder på Tikøbvej i Helsingør Langfredag over middag og derfor kontaktede et vidne Nordsjællands Politi.

Vidnet kunne fortælle, at de to mænd kørte rundt i en bil med udenlandske nummerplader og en politipatrulje opdagede bilen, som de standsede. I bilen var to mænd, som betjentene også fandt mistænkelige, så de ransagede bilen, hvor der lå værktøj, som kunne bruges til indbrud.

Derfor blev de to mænd, en 28-årig og en 39-årig, anholdt kl. 12.46. De er sigtet for forsøg på indbrud et ukendt sted og blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev varetægtsfængslet frem tilden 24. april.