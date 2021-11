Del via email

Tirsdag morgen klokken 07.50 blev en 46-årig mand fra København standset, da han kom kørende ad Skjoldsvej. i Helsingør. Her blev han sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet, hvor han fik udtaget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige promille til brug for den videre sagsbehandling.