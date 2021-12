Helsingør: Klokken 07.42 onsdag blev det anmeldt, at forruden på en personbil holdende på Gefionsvej var flækket ved, at et kanonslag var blevet placeret på ruden. Ejeren havde hørt et stort brag tirsdag klokken 21.00, der muligvis kan have noget med hændelsen at gøre, oplyser Nordsjællands Politi.