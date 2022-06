Del via email

Helsingør: Fem bådførere blev sigtet for ulovlig sejlads og yderligere en bådfører fra et andet forhold, da der søndag blev gennemført en maritim politiindsats på Øresund ud for Helsingør, som fandt sted fra klokken 10 til 16.45 afbrudt af en indsats på Bellevue Strand i Klampenborg.