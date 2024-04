På det grønne tæppe var de unge helt tæt på deres minister

<p>Jeg synes, at det er cool, at selvom man er 30 år, kan man tage en HF. Jeg har ikke noget problem med, at der er nogle på den alder, lød det fredag, da Mattias Tesfaye mødte ni elever fra 10. klasseskolen i Helsingør. Det forstod ministeren godt, for da han blev færdig som murer, var den ældste på holdet 62 år… I over en halv time lyttede han til, hvad de ni elever havde at sige til ham.</p>