Millioner er brugt, før de er kommet ind, og nu lader et afgørende “ja” vente på sig

<p>Foruden en tung summen fra det insekthav, der her i majsolen danser over det lange græs med de mange mælkebøtter, er der foruroligende stille på Sommarivagrunden på Nordre Strandvej. I hvert fald set i lyset af, at byggeriet af 212 boliger ifølge den oprindelige plan skulle være påbegyndt for en måned siden. Et byggeri, der skal indbringe 149,6 millioner kroner til kommunekassen, og som der allerede er budgetteret med. Den summende stilhed og de manglende millioner begynder nu så småt at få bekymringerne til at spire hos en del af byrådsmedlemmerne.</p>