Espergærde: Klokken 00.53 natten til torsdag kontaktede en anmelder Nordsjællands Politi og fortalte, at han netop havde overrasket to drenge, der var i færd med at bryde ind i en bil på en fælles p-plads på Grydemosevej, og at de to drenge var stukket af, da de var blevet opdaget. En hundepatrulje blev sendt til stedet, men det lykkedes ikke at finde de to. Det oplyser Nordsjællands Politi i dets døgnrapport.