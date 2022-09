Kontroversielle forslag præger året store sparekatalog

Der er bådet regnet på nedlæggelse af bibliotekerne i Hornbæk og Espergærde og Kulturhuset Bølgen i Ålsgårde i forbindelse med årets budgetforhandlinger. Det sker i et såkaldt råderumskatalog, hvor der eksempelvis er udpeget mulige forringelser på kulturområdet alene på over 28 millioner. På omsorgs- og ældreområdet er der udpeget sparemuligheder på over 16 millioner.