Klam kabyssemad og bandekursus

Kan du bande som en sømand, og tør du æde en ægte beskøjt – næsten uden mider?

Hver dag i sommerferien kan du teste dit mod med klam sømandsmad i kabyssen, lave nye bandeord, ræse om kap på rumpejoller i dokken og tage på eventyrlige ekspeditioner gennem hele museet. Du kan også klatre ned i maskinrummet under museets store legeunivers DRØMMESKIBET, sætte kursen og laste skibet – måske klædt ud i blå kedeldragt eller fuld kaptajnsuniform. Der er åbent i den dunkle knejpe, hvor du og dine forældre kan synge sømandskaraoke og battle i gamle klassikere. I Sømandsværkstedet kan du blandt andet bygge skibe og søsætte det i museets udendørs bassin. Museets Drømmeskibskaptajner hjælper til og fortæller om det maritime håndværk.

I udstillingerne kan du se, at søfart har sat spor i alt fra Anders And til slikposer. Gå på opdagelse i udstillingen om navigation, hvor du lærer at bruge stjernerne til at finde vej. I kan også prøve kræfter med søfart i det digitale shippingspil og se, hvem der tjener flest millioner. Eller sætte jer i tatovørstolen og få en sømandstatovering med hjem.

Sommerprogrammet starter 27 juni og frem til 1 august. Åbent hver dag klokken 11 – 18. Gratis adgang for alle under 18 år.

Klokken 11.30: Klam i kabyssen: Tør du æde en en sømandsbeskøjt – næsten uden mider?

Klokken 15.00: Bandekursus: "Møgfaldstræning for matroser"