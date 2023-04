Galleri Stubben holder fernisering

På mandag den 1. maj holdes der fernisering på en udstilling i Galleri Stubben på Stubbedamsvej i Helsingør.

Her er alle velkomne til at stikke næsen indenfor og se de flotte billeder og andet kunst, som er udstillet, og som man kan købe. Der er også mulighed for at donere et beløb til Stubbens sociale arbejde.

Der er lagt op til en rigtig festdag. Klokken 13.30 er der 1. maj tale og 1. maj kage til alle. Udover at åbne galleriet bliver kunstnerne bag udstillingen også præsenteret. Og fra klokken 14.30 kan man ose rundt i galleriet og nyde lidt godt til gane og mave.

Gennem det seneste år har Stubbens husven og lokale kunstner, Jørgen Birger Hansen, kreeret forskellige malerier og kunstværker som er kommet op og hænge i den stue som af samme grund er døbt, Galleri Stubben.

Flere af husets gæster og brugere har siden starten, bidraget med malerier og keramik, fortæller Line Pinstrup, som er leder af Kirkens Korshærs Botilbud og Varmestue på Stubbedamsvej 10.

– Siden 1. januar har Eva Arnsfelt, som er en aktiv kreativ lokal kvinde taget initiativ til at samle gode folk fra Stubbens varmestue og bofællesskab, i kælderen hver 14 dag, til et malerværksted som betyder, at kælderen på Stubben hver anden onsdag, summer af kreativitet, godt humør, kaffe og fællesskab, fortæller Line Pinstrup.

– Man har tidligere haft lignede male aktiviteter i huset og i mange andre huse som Stubben, men nu har vi besluttet at tage det et skridt videre fordi der er en helt særlig energi i arbejdet og de flotte og særlige ting, der kreeres, påpeger Line Pinstrup..

Alle er velkomne til galleri-åbningen på mandag.