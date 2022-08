Fugleskydning med traditioner

Helsingør: Et næste helt almindeligt og næsten Corona-frit fuglekong år går på hæld og et nyt kan begynde, når Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab lørdag den 27. august holder den årlige kongefugleskydning, med alle de traditionelle elementer, som en sådan fugleskydning kræver. Denne dag, hvor selskabet får sin nye fuglekonge, starter med at brødrene mødes foran selskabets ejendom i Stengade 46. Her vil der allerede tidligt lørdag morgen kunne høres festlig marchmusik, mens brødrene samles, inden de klokken 07.30 henter den afgående fuglekonge, Peter Nørgaard, på hjemmeadressen. Her byder fuglekongen på morgenmad med kaffe og en lille opstrammer, så brødrene er klar til formiddagens aktiviteter.