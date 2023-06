Frontalt sammenstød: De kørte mod ensretningen på motorcykel

En mindre politijagt fandt tirsdag aften sted i Kongensgade i Helsingør. To civilpatruljer ville gerne have fat i to personer, der kom kørende på den samme motorcykel uden hjelm, men motorcyklisterne havde ikke i sinde at lade sig standse.

De forsøgte at slippe væk ved at køre imod ensretningen, men det resultat, at motorcyklen kørte frontalt ind i en uforvarende bilist. Ifølge politiet kom ingen til skade ved uheldet.

Nordsjællands Politi oplyser, at det var en 30-årig mand med ukendt adresse, der kørte motorcyklen, og han havde en 23-årig mand fra Helsingør med sig. De blev hver især præsenteret for en række sigtelser – foruden de åbenlyse færdselsforseelser blev den 30-årige sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, ligesom den 23-årige viste sig at være i besiddelse af hash.

Episoden fandt sted kort efter klokken 21.00 tirsdag aften.