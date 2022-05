Ønsket om et gearskifte, større gennemslagskraft, flere medlemmer og mere lydhørhed ligger til grund for, at den 150-årige ”Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør” nu skifter navn. Fremover vil sammenslutningen af virksomheder i kommunen markedsføre sig under navnet ”Helsingør Erhverv”.