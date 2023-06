Færdselsuheld: Var der grønt i begge retninger ?

Del via email

Espergærde: Kl. 20.05 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om et færdselsuheld på Kongevejen i Espergærde. En 55-årig kvinde fra Hedehusene kørte i sydvestlig retning ad Kongevejen frem for grønt lys mod krydset ved Helsingørmotorvejen med en hastighed på ca. 80 km/t. I krydset påkørte hun en 48-årig mand fra Helsingør, som også mente, han var kørt frem for grønt lys mod krydset ved Helsingørmotorvejen, hvor han svingede til venstre mod nordøst ad Kongevejen.

Der skete større materielle skader på begge køretøjer, og der blev sendt ambulance til stedet, men der var ingen melding om personskade. Også en Beredskabspatrulje var på stedet.