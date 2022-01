En dyrehave løser ikke naturforarmelsen

Hellebæk: Fredag den 7. januar bragte avisen et indlæg fra Karen Schousboe og Thor Hjarsen hvor de argumenterer for at indhegne større dele af Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave så græssende dyr kan medvirke til at gøre biodiversiteten større i skovene. Der kan ikke være nogen tvivl om at Danmarks natur er blevet fattigere og fattigere i mange år, men jeg mener de griber fat et helt forkert sted. Langt den største del af det danske land uden for byerne er opdyrket, og det er her naturforarmelsen først og fremmest er foregået. Intensive landbrugsmetoder har forvandlet det meste af det åbne land til monokulturer hvor vilde planter og dyr ingen plads har. I skovene, derimod, er man i senere år gået i gang med at udskifte triste rødgranplantager med en mere varieret løvskov, således også i Teglstrup Hegn hvor store maskiner er i fuld gang med at køre store bunker af grantømmer væk. Så for naturoplevelsen er skovene langt at foretrække for det triste landbrugsland. Men det kræver at naturen fremstår æstetisk og tilgængelig og ikke ligner en dyrehave. Det minder ikke meget om natur at slippe nogle indførte dyr løs inden for et kilometerlangt hegn. Skovene ved Helsingør benyttes af rigtig mange gående, løbende og cyklende som ikke får forbedret deres naturoplevelse ved at skulle åbne låger og dyrke slalom mellem dyreflokke og deres efterladenskaber.