Cykelløb tømmer kassen i eventpulje

Helsingør: Selv om Helsingør Kommune har satset millionbeløb gennem årene på at tiltrække store sportsbegivenheder, så blev der alligevel sagt stop lige, da Dansk Cykel Union (DCU) søgte om 400.000 kroner til et bare en dag langt kvindecykelløb 9. august med titlen “Battle of the North“. Et løb med 22 internationale hold med de bedste cykelryttere fra cirka 50 nationaliteter, og med målområde på Sommariva på Nordre Strandvej og en rute gennem kommunen