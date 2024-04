Har købt deres egen buslinje: Skal gøre mere for at tiltrække medarbejdere

<p>Du har måske oplevet, at din arbejdsgiver har købt kage til dig og kollegerne. Men har du prøvet at få stillet en bus til rådighed? Bavarian Nordic – medicinalvirksomheden med produktionsfaciliteter i Kvistgård i Nordsjælland – har investeret i en buslinje, der kører medarbejderne næsten lige til fabriksdøren. Et utraditionelt greb som kommer sig af, at C25-virksomheden gerne vil gøre sig så attraktiv som mulig som arbejdsplads, og på den måde måske stå lidt bedre, når det kommer til at tiltrække nye talenter.</p>