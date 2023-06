Andreas sluttede af med projekt om giftgasser

Juni er ikke kun måneden, hvor dagene bliver varmere og længere. Det er også måneden, hvor unge mennesker får flotte studenterhuer på. Det er både en lykkelig og en hård tid med mange eksaminer, men også en tid med stor forløsning og glæde. Lige nu afsluttes 2 til 3 års studier rundt om i landet. Herefter venter en helt ny tid enten med videre studier, rejser eller arbejde.

En af de unge, der kan fejre at have opnået en studentereksamen, er Andreas Gjerding. Torsdag blev Andreas fra 3.c den første student på Espergærde Gymnasium & HF. Andreas’ sidste eksamen var i det såkaldte studieretningsprojekt også kaldet SRP. Det er er et projekt, der kombinerer to fag. I sin opgave havde Andreas valgt fagene historie og biologi og skrevet om brugen af giftgasser under 1. Verdenskrig. Efter sin sidste eksamen blev Andreas fejret af familie og venner, og traditionen tro skulle han hejse flaget ved indgangen. Rektor Henrik Boberg Bæch ønskede Andreas stort tillykke.

Andreas planlægger at holde et til to sabbatår. Han har ikke de store rejseplaner, men han overvejer en guideuddannelse på Malta i december. Nu gælder det først og fremmest at nyde at være færdig. Fredag d. 23. juni kl. 9.30 afholdes translokation på Espergærde Gymnasium & HF. Herefter drager studenterne afsted i deres dekorerede studentervogne.

Også på HG

På mandag springer de første studenter ud på Helsingør Gymnasium. Klokken 9 hejser rektor flaget sammen med dette års 10 første studenter, og også her er der dimission på fredag. Den begynder klokken 10, hvorefter der er vogntur. Som noget nyt slår nogle af de festlige og pyntede vogne turen forbi plejehjemmet Montebello for at sprede glæde der.